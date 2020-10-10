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    Політика

    У ще одного нардепа підтвердили Covid-19

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    Нардеп Євтушок захворів на коронавірус - У ще одного нардепа підтвердили Covid-19
    Нардеп Євтушок захворів на коронавірус

    Коронавірус «косить» народних депутатів

    Коронавірус підтвердили у народного депутати з фракції «Батьківщина» Сергія Євтушка.

    Коронавірус у нього знайшли декілька тижнів тому, але повторний тест сьогодні знову виявився позитивним.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    За словами нардепа, вже тиждень він не має симптомів Covid-19.

    «Ні кашлю, ні температури, ні втрати смаку чи нюху. А контрольний тест на коронавірус через 2 тижні знову позитивний», – зазначив він.

    Євтушок розповів, що продовжує лікування від коронавірусу та перебуває на самоізоляції. Разом з ним інфікувалися і члени його родини.

    «Дуже радий, що родина легше та швидше перенесла все це, дружина з донькою вже мають негативні тести», – додав нардеп.

    Зазначимо, що після третього тесту в лідера «Слуги народу» Олександра Корнієнка підтвердили коронавірус.

    Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.

    Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.

    Батьківщина здоров'я Верховна Рада депутат коронавірус
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