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    У Порошенка діагностували коронавірус

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    Петро Порошенко лікується вдома - У Порошенка діагностували коронавірус
    Петро Порошенко лікується вдома

    П'ятий президент шкодує, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами

    У п'ятого президента України та чинного народного депутата від «Європейської Солідарності» Петра Порошенка підтвердили коронавірусне захворювання.

    Про це він повідомив у Facebook.

    «Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома», - написав він.

    Подробиць про самопочуття Порошенко не наводить.

    Також п’ятий президент зазначив, що сподівається на швидке одужання і закликав всіх українців берегти себе.

    До слова, раніше лікар назвав причини стрімкого зростання захворюваності на коронавірус в Києві. Він вважає, що це пов’язано з природним зростанням гострих респіраторних вірусних інфекцій.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 28 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 416 осіб. Це на 88 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 27 вересня було 328 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22559 випадків захворювання на Covid-19.


    Петро Порошенко хвороби коронавірус
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