У Порошенка діагностували коронавірус

Про це він повідомив у Facebook.

«Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома», - написав він.

Подробиць про самопочуття Порошенко не наводить.

Також п’ятий президент зазначив, що сподівається на швидке одужання і закликав всіх українців берегти себе.

До слова, раніше лікар назвав причини стрімкого зростання захворюваності на коронавірус в Києві. Він вважає, що це пов’язано з природним зростанням гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 416 осіб. Це на 88 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 27 вересня було 328 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22559 випадків захворювання на Covid-19.



