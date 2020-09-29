Голова Харківської облради підхопив коронавірус



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Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов перебуває в лікарні

В обласній раді Харківщини Covid-19 підтвердили приблизно у 20 осіб

Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов заразився коронавірусом. Зараз він перебуває в лікарні.

Про це повідомляє Kharkiv Today.

За словами прес-секретаря Харківської облради Володимира Дягілєва, Чернов перебуває на амбулаторному лікуванні.

«Сергій Чернов на амбулаторному лікуванні. У нього теж підтверджений коронавірус, десь тиждень. Він уже одужує, до сесії він повинен бути», - повідомив він.

Він також додав, що в обласній раді Covid-19 підтвердили приблизно у 20 осіб.

«Якщо говорити про співробітників апарату, то це близько десяти осіб. Якщо говорити про депутатів, то це теж умовно близько десяти осіб, але там складніше, тому що вони нам не звітують, це ті, про яких ми знаємо», - пояснив Дягілєв.

При цьому він уточнив, що всі, у кого є якісь симптоми, схожі на коронавірус, пішли на самоізоляцію.

Нагадаємо, 29 вересня зараження коронавірусом підтвердили у п'ятого президента України Петра Порошенка. Зараз він знаходиться на самоізоляції.

Додамо, що нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик захворіла на коронавірус. Позитивний тест на Covid-19 вона отримала 29 вересня