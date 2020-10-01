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    Після третього тесту в лідера «Слуги народу» підтвердили коронавірус

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    Олександр Корнієнко розповів, що маючи симптоми хвороби, він здав два негативних тести на Covid-19 - Після третього тесту в лідера «Слуги народу» підтвердили коронавірус
    Олександр Корнієнко розповів, що маючи симптоми хвороби, він здав два негативних тести на Covid-19
    Фото: Главком

    Поставити діагноз Олександру Корнієнку вдалося тільки сьогодні

    Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко захворів на коронавірус.

    Про це нардеп написав у Facebook.

    Корнієнко розповів, що маючи симптоми хвороби, він здав два негативних тести на Covid-19. Поставити діагноз вдалося тільки сьогодні.

    «Симптомів, крім температури у мене не було. Але відразу, як вона піднялася, і зробив експрес і ПЛР-тести. Обидва не показали результату. Потім звернувся до пульмонолога. Мені зробили КТ з висновком «схоже на Covid-19», після чого я відразу ж самоізолювався. ІФА на антитіла є сенс робити не в перший день, тому повноцінно поставити діагноз вдалося тільки сьогодні», – розповів Корнієнко.

    Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.

    Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.

    Разом з тим в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19

    здоров'я депутат медицина партія Слуга народу Олександр Корнієнко коронавірус
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