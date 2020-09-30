Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів



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Парламентарі на початку жовтня працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Парламентарі скасували засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня

Верховна Рада сьогодні, 30 вересня, ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня через спалах коронавірусу серед депутатів і працівників Апарату Верховної Ради.

Відповідну постанову №4171 «Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання» підтримав 281 народний депутат.

Згідно з постановою, парламентарі на початку жовтня працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Як повідомлялося, парламент може піти на карантин через зростання хворих на коронавірус серед нардепів. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що за останні кілька днів захворіло до 10 осіб, як у сесійній залі, так і в Апараті Верховної Ради.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.

Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.

В Україні за минулу добу, 29 вересня, найбільшу кількість випадків захворювання на Covid-19 підтверджено в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.

Також нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4027 осіб. Одужали за минулу добу – 2110 людей (днем раніше – 1797), померли – 64 особи (68). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 208959 людей, одужали 92360 осіб, летальних випадків – 4129.

Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.



