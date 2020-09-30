  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів

    • Розсилка
    Парламентарі на початку жовтня працюватимуть у комітетах, фракціях і групах. - Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів
    Парламентарі на початку жовтня працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

    Парламентарі скасували засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня

    Верховна Рада сьогодні, 30 вересня, ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня через спалах коронавірусу серед депутатів і працівників Апарату Верховної Ради.

    Відповідну постанову №4171 «Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання» підтримав 281 народний депутат.

    Згідно з постановою, парламентарі на початку жовтня працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

    Як повідомлялося, парламент може піти на карантин через зростання хворих на коронавірус серед нардепів. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що за останні кілька днів захворіло до 10 осіб, як у сесійній залі, так і в Апараті Верховної Ради.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    Як повідомлялося, до цього стало відомо, що зараження на коронавірус підтвердили у нардепа Жана Беленюка.

    Крім того, нардеп і голова партії «Голос» Кіра Рудик також захворіла на коронавірус.

    В Україні за минулу добу, 29 вересня, найбільшу кількість випадків захворювання на Covid-19 підтверджено в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.

    Також нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4027 осіб. Одужали за минулу добу – 2110 людей (днем раніше – 1797), померли – 64 особи (68). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 208959 людей, одужали 92360 осіб, летальних випадків – 4129.

    Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.


    Петро Порошенко Верховна Рада депутат партії президент карантин Дмитро Разумков парламент коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies