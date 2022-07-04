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    Політика

    У Швейцарії стартує Конференція з питань відновлення України

    До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій - У Швейцарії стартує Конференція з питань відновлення України
    До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій
    фото з відкритих джерел

    До Лугано прибули голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і члени парламенту

    Сьогодні, 4 липня, у швейцарському місті Лугано розпочнеться дводенна Конференція з питань відновлення України.

    На представницькому заході, у якому беруть участь високі українські та зарубіжні посадовці, планується представити великий план відбудови нашої держави. У рамках конференції пройдуть бізнес-форум і панелі з відновлення в основних сферах економіки, а також соціального відновлення, повідомляє Укрінформ.

    На порядку денному такі теми:

    • План відновлення та розвитку України (в рамках ініціативи Президента Зеленського United 24) та різні внески міжнародних партнерів для відновлення України;
    • методи, пріоритети та принципи відновлення; соціальне, економічне, екологічне та інфраструктурне відновлення від пошкоджень і втрат, спричинених війною;
    • реформи, які можливо чи необхідно здійснити в нинішній ситуації.

    До Лугано прибули голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і члени парламенту, кілька українських міністрів, високі посадовці ЄС, міжнародних фінансових інституцій, правозахисних структур.

    До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.

    Захід у Лугано є продовженням чотирьох попередніх конференцій з реформ в Україні, війна внесла корективи в назву та цілі заходу. Отже, 5-ту Конференцію реформ в Україні було перейменовано на Конференцію з відновлення України.

    2 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна представить у Швейцарії на спеціальній конференції національний погляд на відбудову. На відкритті заходу він звернеться по відеозв’язку до учасників заходу.

    Раніше стало відомо, що у липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України.

    Також повідомлялося, що Тайвань візьме участь у повоєнній відбудові українського міста Буча. Також уряд країни пообіцяв спрямувати фінансову допомогу на відновлення Харкова, Одеси, Чернігова, Сум і Запоріжжя.

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    Теги: росія окупанти Швейцарія війна Володимир Зеленський Україна Руслан Стефанчук окупація #stoprussia
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    У Швейцарії стартує Конференція з питань відновлення України