У Швейцарії стартує Конференція з питань відновлення України

До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій

До Лугано прибули голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і члени парламенту

Сьогодні, 4 липня, у швейцарському місті Лугано розпочнеться дводенна Конференція з питань відновлення України.

На представницькому заході, у якому беруть участь високі українські та зарубіжні посадовці, планується представити великий план відбудови нашої держави. У рамках конференції пройдуть бізнес-форум і панелі з відновлення в основних сферах економіки, а також соціального відновлення, повідомляє Укрінформ.

На порядку денному такі теми:

План відновлення та розвитку України (в рамках ініціативи Президента Зеленського United 24) та різні внески міжнародних партнерів для відновлення України;

методи, пріоритети та принципи відновлення; соціальне, економічне, екологічне та інфраструктурне відновлення від пошкоджень і втрат, спричинених війною;

реформи, які можливо чи необхідно здійснити в нинішній ситуації.

До Лугано прибули голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і члени парламенту, кілька українських міністрів, високі посадовці ЄС, міжнародних фінансових інституцій, правозахисних структур.

До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій.

Захід у Лугано є продовженням чотирьох попередніх конференцій з реформ в Україні, війна внесла корективи в назву та цілі заходу. Отже, 5-ту Конференцію реформ в Україні було перейменовано на Конференцію з відновлення України.

2 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна представить у Швейцарії на спеціальній конференції національний погляд на відбудову. На відкритті заходу він звернеться по відеозв’язку до учасників заходу.

Раніше стало відомо, що у липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України.

Також повідомлялося, що Тайвань візьме участь у повоєнній відбудові українського міста Буча. Також уряд країни пообіцяв спрямувати фінансову допомогу на відновлення Харкова, Одеси, Чернігова, Сум і Запоріжжя.