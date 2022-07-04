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    Політика

    Десятки російських дипломатів залишили Болгарію

    Десятки російських дипломатів залишили Болгарію
    фото з відкритих джерел

    Росія збереже 43 своїх співробітники після вислання

    70 російських дипломатів були вигнані з Болгарії. Два російські літаки вилетіли із Софії з десятками співробітників російських дипломатичних служб та їхніми сім'ями. Про це повідомляє AP.

    Рішення про вислання було оголошено виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Кирилом Петковим, який зайняв жорстку позицію щодо РФ після її вторгнення в Україну.

    Петков заявив, що Москва використовувала тактику гібридної війни, щоб повалити його уряд. Він також зазначив, що Росія збереже 43 своїх співробітники після вислання, і наголосив, що Болгарія має лише 12 дипломатичних співробітників у Москві.

    «Всі, хто працює проти інтересів Болгарії, будуть покликані повернутися в країну, з якої вони прибули», - заявив політик.

    У відповідь Росія пригрозила розривом дипломатичних відносин. Європейський Союз, членом якого Болгарія є з 2007 року, відповів на загрозу Росії і заявив, що повністю підтримує і солідарний з Болгарією.


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    Теги: росія окупанти дипломатія війна Болгарія Україна окупація #stoprussia
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    Десятки російських дипломатів залишили Болгарію