Коли і чим закінчиться війна в Україні. Прогноз розвідки

Кінцем війни має стати вихід України на свої межі 1991 року

Перелом у війні має відбутися у серпні цього року

Закінченням війни має стати вихід України на свої межі станом на 1991 рік. Це може статися в наступному році. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Це буде кінцем цієї усієї авантюри, яку Росія зробила», – зазначив він.

За його словами, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.

«Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю», – пояснив Буданов.

На питання журналіста, коли може закінчитися війна, він відповів: «Наступний рік, я так вважаю».

Нагадаємо, в НАТО вважають, що війна Росії проти України, швидше за все, закінчиться за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висунув умови України для мирних переговорів з Росією.

Раніше народний депутат від фракції «Голос» Сергій Рахманін пояснив, чи зможе Україна самотужки зупинити Путіна.

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