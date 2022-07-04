Коли і чим закінчиться війна в Україні. Прогноз розвідки
Перелом у війні має відбутися у серпні цього року
Закінченням війни має стати вихід України на свої межі станом на 1991 рік. Це може статися в наступному році. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
«Це буде кінцем цієї усієї авантюри, яку Росія зробила», – зазначив він.
За його словами, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.
«Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю», – пояснив Буданов.
На питання журналіста, коли може закінчитися війна, він відповів: «Наступний рік, я так вважаю».
Нагадаємо, в НАТО вважають, що війна Росії проти України, швидше за все, закінчиться за столом переговорів.
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