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    Події в Україні

    Коли і чим закінчиться війна в Україні. Прогноз розвідки

    Кінцем війни має стати вихід України на свої межі 1991 року - Коли і чим закінчиться війна в Україні. Прогноз розвідки
    Кінцем війни має стати вихід України на свої межі 1991 року
    фото з відкритих джерел

    Перелом у війні має відбутися у серпні цього року

    Закінченням війни має стати вихід України на свої межі станом на 1991 рік. Це може статися в наступному році. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

    «Це буде кінцем цієї усієї авантюри, яку Росія зробила», – зазначив він.

    За його словами, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.

    «Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю», – пояснив Буданов.

    На питання журналіста, коли може закінчитися війна, він відповів: «Наступний рік, я так вважаю».

    Нагадаємо, в НАТО вважають, що війна Росії проти України, швидше за все, закінчиться за столом переговорів.

    Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висунув умови України для мирних переговорів з Росією.

    Раніше народний депутат від фракції «Голос» Сергій Рахманін пояснив, чи зможе Україна самотужки зупинити Путіна.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia Кирило Буданов
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    Коли і чим закінчиться війна в Україні. Прогноз розвідки