Обстріл Слов’янська: кількість постраждалих зросла

Голова Донецької ОВА закликав мешканців Слов’янська евакуюватися

Внаслідок масованого обстрілу Слов’янська 3 липня загинуло 6 людей, у тому числі дитина, кількість постраждалих збільшилася до 19-ти. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Слов’янськ – важливе місто для рашистської пропаганди ще з 2014 року. Не здатні його захопити, росіяни прагнуть вбити якомога більше цивільних та посіяти паніку», – зазначив він.

У результаті ворожого удару пошкоджено близько 40 житлових будинків. «Шкоду, завдану інфраструктурі, ще належить підрахувати, але вже зараз розуміємо, що йдеться про близько 40 будинків, ринок, садове товариство та об’єкт системи водопостачання», – повідомив Кириленко.

На його думку, такі обстріли будуть повторюватися, аж поки ЗСУ не виб’ють окупантів із нашої землі.

Кириленко закликав мешканців Слов’янська евакуюватися. «Всі цивільні мають евакуюватися. Не перетворюйте себе на мішень для ворога!» – просить він.

Нагадаємо, 3 липня окупаційні війська Росії здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.



