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  4. ЄС може надати понад 500 млрд євро допомоги Україні: куди спрямують кошти
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    Економіка

    ЄС може надати понад 500 млрд євро допомоги Україні: куди спрямують кошти

    Європейський союз може надати гроші на післявоєнну відбудову України - ЄС може надати понад 500 млрд євро допомоги Україні: куди спрямують кошти
    Європейський союз може надати гроші на післявоєнну відбудову України
    фото із відкритих джерел

    Єврокомісія вже вивчає варіанти фінансування, які включає гранти і позики

    Європейський союз може надати понад 500 млрд євро на післявоєнну відбудову України. Про це повідомляє Bloomberg.

    Повідомляється, що на донорській конференції в Лугано (Швейцарія) цього тижня Україна представить масштабний проєкт відновлення країни.

    За даними Bloomberg, план складається з близько 2000 сторінок і містить широкий список проєктів в області інфраструктури та безпеки, інвестицій в клімат і цифрову економіку, а також в диверсифікацію енергетичних ресурсів.

    Очікується, що Євросоюз покриє основну частину загальної фінансової допомоги, яка може перевищити 500 млрд євро. Єврокомісія вже вивчає варіанти фінансування, які включає гранти і позики. Офіційні особи утримуються від оцінок, поки триває війна Росії проти України.

    Нагадаємо, уряд Німеччини виділив Україні грант на 1 млрд євро.

    Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану. Загалом з початку воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

    Також повідомлялося, що Норвегія обіцяє виділити Україні фінансову допомогу у розмірі близько 1 млрд євро.

    Як повідомлялося, Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць.

    Читайте також: Країни G7 обіцяють Україні безстрокову підтримку – Bloomberg


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЄС може надати понад 500 млрд євро допомоги Україні: куди спрямують кошти