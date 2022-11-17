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У трьох областях призначені нові начальники СБУ  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У трьох областях призначені нові начальники СБУ  
Укази оприлюднені на сайті президента 
фото з відкритих джерел

Зеленський провів кадрові зміни силовиків 

У Тернопільській, Кіровоградській та Житомирській областях призначено нових начальників управління Служби безпеки України. Про це йдеться в указах президента Володимира Зеленського.

Згідно з документами, на в Тернопільській області новим начальником Управління СБУ став Василь Дем'янчук.

У трьох областях призначені нові начальники СБУ   фото 1

При цьому відповідну посаду в Кіровоградській області обійняв Сергій Кононенко.

У трьох областях призначені нові начальники СБУ   фото 2

У Житомирській області на посаду начальника Управління СБУ було призначено Володимира Компаниченка. 

У трьох областях призначені нові начальники СБУ   фото 3

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову на нову посаду. Відтепер вона буде пані послом України у Швейцарії. 

До слова, президент Володимир Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку. 

Теги: СБУ Володимир Зеленський

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