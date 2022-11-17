У трьох областях призначені нові начальники СБУ
Зеленський провів кадрові зміни силовиків
У Тернопільській, Кіровоградській та Житомирській областях призначено нових начальників управління Служби безпеки України. Про це йдеться в указах президента Володимира Зеленського.
Згідно з документами, на в Тернопільській області новим начальником Управління СБУ став Василь Дем'янчук.
При цьому відповідну посаду в Кіровоградській області обійняв Сергій Кононенко.
У Житомирській області на посаду начальника Управління СБУ було призначено Володимира Компаниченка.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову на нову посаду. Відтепер вона буде пані послом України у Швейцарії.
До слова, президент Володимир Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.
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