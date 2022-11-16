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СБУ оголосила у розшук голову Чечні Кадирова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ оголосила у розшук голову Чечні Кадирова
Кадирова підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України
фото з відкритих джерел

Кадиров вважається «особою, яка переховується від органів досудового розслідування»

Служба безпеки України оголосила у розшук голову Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляється в базі даних СБУ.

За даними Служби безпеки, Кадиров вважається «особою, яка переховується від органів досудового розслідування».

При цьому його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни.

Додамо, що у розшук Кадирова було оголошено ще 12 вересня. 

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР «Ахмат» заявив про продовження мобілізаційних заходів. Кадиров пропонував відправити на війну проти України 300-400 тис. чеченців, приблизно чверть населення.

До відома, російський диктатор Володимир Путін уперше присвоїв росіянкам звання «Матір-героїня» і серед нагороджених – дружина очільника Чечні Рамзана Кадирова – Медні Кадирова.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру секретарю Ради безпеки Чеченської республіки, який командував «кадировцями» під час захоплення Луганщини. Як зазначається у повідомленні, Служба безпеки зібрала беззаперечні докази скоєння злочину проти основ національної безпеки України з боку секретаря Ради безпеки Чеченської республіки Апті Ароновича Алаудінова.

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Теги: населення розслідування розшук СБУ Рамзан Кадиров

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