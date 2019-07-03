У Вакарчука пояснили, чому не пішли на об’єднання з іншими силами



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Навколо партії будується велика кількість аналітичних експертних груп, куди партія «Голос» буде залучати людей, - політик

У нас немає блоків, тобто об’єднатися можна на базі якоїсь однієї політичної сили, - пояснює Юрчишин

Заступник голови партії «Голос» і громадський діяч Ярослав Юрчишин в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому команда Вакарчука не об’єдналася з іншими політичними силами. «У нас немає блоків, тобто, об’єднатися можна на базі якоїсь однієї політичної сили», - пояснив він.

Юрчишин наводить приклад націоналістів, які заявили про об’єднання, але не об’єдналися, а всі представники Дмитра Яроша, «Нацкорпусу» пішли за списком «Свободи». «Ми теж пропонували цей варіант і багато хто цим скористався. Наприклад, у нас є представники «Української галицької партії», «Сили народу», «Сили людей», «Самопомочі», які, розуміють, що зараз не час мірятися брендами чи строками існування, а час консолідуватися», - наголосив політик.

Юрчишин не бачить великої проблеми у тому, що хтось обрав інший шлях. «Політика не обмежується парламентом – у нас попереду наступні місцеві вибори, де люди теж можуть себе показати», - говорить партійний активіст.

За словами Юрчишина, навколо партії будується велика кількість аналітичних експертних груп, куди партія «Голос» буде залучати людей. «Якщо для людини участь в політиці обмежується тільки кріслом в парламенті, то, напевно, у неї більше грають амбіції, ніж насправді бажання щось змінити», - вважає заступник голови партії «Голос».

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».