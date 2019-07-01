Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим»



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Святослав Вакарчук провів вихідні у Харкові

Росія загарбала і анексувала російський Крим, - заявив шоумен

Лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук цими вихідними з командою провів у Харкові кілька заходів у рамках свого агітаційного туру.

Під час спілкування з людьми співак обмовився, та назвав Крим «російським».

«Після страшних подій на Майдані Незалежності, після Революції гідності, коли вже почалась війна на сході, коли Росія вже загарбала і анексувала російський Крим, ми знову чекали змін…», - заявив під час агітації Вакарчук.

Інший казус стався з кандидатом у нардепом і телеведучим каналу олігарха Ігоря Коломойського 1+1 Олександром Дубінським. Він примудрився прийти минулого тижня на зустріч з виборцями у футболці, на якій написано російською мовою нецензурні слова. За що й отримав шквал критики від жінок та військового офіцера у відставці.