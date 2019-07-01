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    Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим»

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    Святослав Вакарчук провів вихідні у Харкові&nbsp; - Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим»
    Святослав Вакарчук провів вихідні у Харкові 

    Росія загарбала і анексувала російський Крим, - заявив шоумен

    Лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук цими вихідними з командою провів у Харкові кілька заходів у рамках свого агітаційного туру.

    Під час спілкування з людьми співак обмовився, та назвав Крим «російським».

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    «Після страшних подій на Майдані Незалежності, після Революції гідності, коли вже почалась війна на сході, коли Росія вже загарбала і анексувала російський Крим, ми знову чекали змін…», - заявив під час агітації Вакарчук.

    Інший казус стався з кандидатом у нардепом і телеведучим каналу олігарха Ігоря Коломойського 1+1 Олександром Дубінським. Він примудрився прийти минулого тижня на зустріч з виборцями у футболці, на якій написано російською мовою нецензурні слова. За що й отримав шквал критики від жінок та військового офіцера у відставці. 

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