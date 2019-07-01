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    Політика

    Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу

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    Лідер партії &laquo;Голос&raquo; Святослав Вакарчук - Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу
    Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук
    Фото: Главком

    Вакарчук підкреслив, що «Голос» не йде у Верховну Раду для того, щоб стояти на трибуні і проголошувати пусті промови.

    Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук не виключає своєї роботи у виконавчій владі.

    Про це він заявив у неділю в ефірі каналу ICTV.

    На питання, чи справді він не планує припиняти концертну діяльність у разі проходження «Голосу» до Верховної Ради, Вакарчук сказав: «Якщо не буду при цьому у виконавчій владі. Тому що у виконавчій владі, мабуть, це буде неможливо».

    На уточнення, чи означає це, що він не відкидає можливості своєї роботи у виконавчій владі, лідер «Голосу» відповів: «Безумовно».

    «Якщо ми йдемо у владу, якщо ми йдемо в політику, то ми хочемо брати на себе відповідальність. Ми не йдемо у Верховну Раду для того, щоб стояти на трибуні, виголошувати пусті промови, як багато хто з політиків і казати: «Ми ніякого відношення до ситуації в державі не маємо», - зазначив він.

    Раніше у Вакарчука заявили «Главкому», що він не відмовиться від безкоштовних концертів під час виборчої кампанії.

    Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

    До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

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