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    У Зеленського не бояться російсько-білоруських військових навчань

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    Навчання &laquo;Захід-2021&raquo; не несуть суттєвої загрози для України - У Зеленського не бояться російсько-білоруських військових навчань
    Навчання «Захід-2021» не несуть суттєвої загрози для України

    Україна контролює ситуацію

    Російсько-білоруські навчання «Захід-2021» не несуть суттєвої загрози, а в разі небезпеки Україні допоможуть країни, які брали участь у спільних з нею навчаннях. Про це в ефірі програми «Велика п'ятниця» на каналі «Україна 24» сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

    «Реальної загрози в сенсі «тучи враждебные веют над нами», як мені здається, немає. Є збільшення військової небезпеки стосовно України, яке пов'язане з проведенням цих навчань. Вони масштабніші, ніж безпосередньо активна фаза, яка пройде на території Білорусі. Починаючи з 2017 року, росіяни залучать під час цих навчань від 150 до 250 тис. військовослужбовців по всій території Росії, це стратегічні навчання з перекиданням сил з Далекого сходу. Проте саме такі навчання були й у 2017 році, у 2019 - як ми бачимо, тоді нічого не сталося», - сказав радник.

    Арестович нагадав, що Україна контролює ситуацію, і сама проводить спільні навчання з країнами-партнерами, які зможуть допомогти в разі загострення ситуації.

    «Керівництво України та країн-партнерів знає про ці навчання, проводить відповідні заходи. Ми відповідаємо своїми навчаннями у відповідь на їхні навчання, де беруть участь країни-партнери, і ці заходи повинні випередити будь-який негативний розвиток подій. Участь в наших навчаннях беруть 15 країн світу, серед яких, наприклад, Йорданія, яка не є членом НАТО, показує, що існує великий інтерес до регіону. А по-друге, країни, які беруть участь в цих навчаннях, допомагають і будуть допомагати ще більше в разі виникнення небезпеки», - сказав Арестович.

    Раніше Командувач об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що актуальна інформація про кількість російських та білоруських військ та їх передислокації у межах спільних навчань «Захід-2021» не дає підстав очікувати створення ними «ударного кулака» для вторгнення на територію України.

    Нагадаємо, 9 вересня Росія та Білорусь почали військові навчання «Захід-2021», що проводитимуться на дев’яти полігонах у Росії, Білорусі та в акваторії Балтійського моря.

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    Теги: Білорусь Росія війна військові навчання
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    У Зеленського не бояться російсько-білоруських військових навчань