Росія у міжнародних судах використовує пропаганду – Малюська

Російська сторона придумує різну ахінею

У міжнародних судових інстанціях, де відбувається розгляд за участю України, Росія використовує пропагандистські методи. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю «24 канал».

«Європейський суд з прав людини на міжнародному економічному рівні визнав, що Росія брехала міжнародній спільноті. Вона захопила Крим, повністю контролювала, і «референдум» не був тим, чим росіяни звикли його називати для міжнародної спільноти. Це тактична перемога, тому що далі суд оцінить, що робили росіяни в Криму, якими були результати їхніх дій, які злочини вони вчиняли. Ми очікуємо, що це буде ще більший удар по їхній пропаганді за кордоном», – сказав очільник мін'юсту.

Він прогнозує, що 2022 року суд з прав людини заслухає інформацію щодо Донбасу.

«Самі собою слухання будуть теж цікавими. Тому що Росія, розуміючи той негативний імідж, який вона раз за разом отримує в міжнародних судах, спробувала застосувати свій стандартний пропагандистський метод. Коли є опис обставин, опис їхніх злочинів, вони придумують повну ахінею, а потім у суді або на іншій міжнародній арені намагаються довести, що істина завжди посередині. Простий, примітивний, маніпулятивний засіб, який в них часто спрацьовує», – пояснив Малюська.

Раніше Денис Малюська заявив, що розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки.

Як відомо, Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, підконтрольна Кремлю окупаційна «влада» Криму вирішила пред'явити позови Україні за організацію п'яти «блокад» півострова.

Читайте також: