Командувач об’єднаних сил ЗСУ заспокоїв щодо можливого нападу РФ на Україну

Наєв не бачить загрози для України у поточних російсько-білоруських військових навчаннях

За даними генерала-лейтенанта Наєва, ознак підготовки РФ до нападу на Україну під час поточних військових навчань немає

Актуальна інформація про кількість російських та білоруських військ та їх передислокації у межах спільних навчань «Захід-2021» не дає підстав очікувати створення ними «ударного кулака» для вторгнення на територію України. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» розповів генерал-лейтенант, Командувач об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

Він уточнив, що ситуація із навчаннями є динамічною і постійно змінюється, тому відповідні українські військово-розвідувальні відомства постійно її відслідковують.

«Зараз безпосередньої загрози, зокрема, створення ударних угруповань або відповідних підготовчих заходів щодо агресії відносно України не видно», – повідомив Наєв.

Також він зазначив, що в офіційній легенді навчань «Захід-2021» Україну позначено як нейтральну державу, а «союзницька» армія Росії та Білорусі протистоїть «незаконним збройним формуванням». Військовий додав, що це лише офіційна версія, що теж потрібно розуміти.

Пізніше Наєв прокоментував ситуацію із станом готовності України відповідати на можливе вторгнення російських військ із території Білорусі. Він підкреслив, що підрозділи Державної прикордонної служби України збільшили кількість нарядів на кордоні України із Республікою Білорусь.Також бригади Збройних сил України перебувають у різних ступенях бойової готовності та проінструктовані щодо непередбачуваних подій.

Нагадаємо, нещодавно президент України зробив невтішний прогноз щодо можливої повномасштабної війни України з Росією.

Нагадаємо також, 9 вересня Росія та Білорусь почали військові навчання «Захід-2021», що проводитимуться на дев’яти полігонах у Росії, Білорусі та в акваторії Балтійського моря.

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