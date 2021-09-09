Росія та Білорусь почали військові навчання «Захід-2021»

Участь в навчаннях «Захід-2021» будуть брати понад 200 тисяч російських та білоруських військових

Навчання триватимуть майже тиждень

На російському полігоні «Муліно» відбулася церемонія відкриття спільних військових навчань Росії та Білорусі під назвою «Захід-2021». Участь у навчаннях будуть брати понад 200 тисяч російських та білоруських військових. Про це повідомляє міністерство оборони Росії.

У п'ятницю, 10 вересня, в рамках навчань розпочнуться практичні дії військ Росії та Білорусі, які триватимуть до 16 вересня. Практичні дії проводитимуться на дев’яти полігонах у Росії, Білорусі та в акваторії Балтійського моря.

Участь у навчаннях, крім 200 тисяч військових, будуть брати 80 літаків та вертольотів, близько 760 одиниць бойової техніки, зокрема 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також близько 15 кораблів.

Планується, що війська, залучені до навчань «Захід-2021», повернуться у місця постійної дислокації до середини жовтня цього року.

Напередодні Росія перекинула у Білорусь винищувачі (фото).

Раніше у НАТО заявили, що Росія приховує масштаби військових навчань «Захід-2021».

Також повідомлялося, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, що 21 липня Росія спрямувала перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням «Захід-2021» у вересні. На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях «Захід-2021». Він зазначив, що в Білорусі та Росії «союзна армія».