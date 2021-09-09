  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Росія та Білорусь почали військові навчання «Захід-2021»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Участь в навчаннях &laquo;Захід-2021&raquo; будуть брати понад 200 тисяч російських та білоруських військових - Росія та Білорусь почали військові навчання «Захід-2021»
    Участь в навчаннях «Захід-2021» будуть брати понад 200 тисяч російських та білоруських військових
    Фото: r4.mt.ru

    Навчання триватимуть майже тиждень

    На російському полігоні «Муліно» відбулася церемонія відкриття спільних військових навчань Росії та Білорусі під назвою «Захід-2021». Участь у навчаннях будуть брати понад 200 тисяч російських та білоруських військових. Про це повідомляє міністерство оборони Росії.

    У п'ятницю, 10 вересня, в рамках навчань розпочнуться практичні дії військ Росії та Білорусі, які триватимуть до 16 вересня. Практичні дії проводитимуться на дев’яти полігонах у Росії, Білорусі та в акваторії Балтійського моря.

    Участь у навчаннях, крім 200 тисяч військових, будуть брати 80 літаків та вертольотів, близько 760 одиниць бойової техніки, зокрема 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню та мінометів, а також близько 15 кораблів.

    Планується, що війська, залучені до навчань «Захід-2021», повернуться у місця постійної дислокації до середини жовтня цього року.

    Напередодні Росія перекинула у Білорусь винищувачі (фото).

    Раніше у НАТО заявили, що Росія приховує масштаби військових навчань «Захід-2021».

    Також повідомлялося, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю.

    Нагадаємо, що 21 липня Росія спрямувала перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням «Захід-2021» у вересні. На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях «Захід-2021». Він зазначив, що в Білорусі та Росії «союзна армія».

    Теги: Білорусь Росія Міноборони РФ військові навчання військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія та Білорусь почали військові навчання «Захід-2021»