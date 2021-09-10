Стало відомо, як Кремль відреагував на слова Зеленського про можливість «повномаштабної війни»

Російська влада робить вигляд, що вона миролюбива

У Кремлі запевнили, що шкодують про висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо можливості повномасштабного військового конфлікту з Росією. Про це прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков розповів російським ЗМІ.

«Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань», – зауважив Пєсков у коментарі російським журналістам.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час форуму «Ялтинська Європейська стратегія» (YES), що проходить у Києві, заявив, що не виключає можливості початку повномасштабної війни України з Росією. Український лідер нагадав, що доказом намірів РФ є розпочата у 2014 році проти нашої країни збройна агресія.

Також слід зазначити, що днями на російському військовому полігоні в Муліно відбулася церемонія відкриття спільних військових навчань Росії та Білорусі під назвою «Захід-2021», у яких візьмуть участь понад 200 тис. російських та білоруських військових. Практичні дії проводитимуться на дев’яти полігонах у Росії, Білорусі та в акваторії Балтійського моря.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний припустив, що Росія може використати навчання для військового вторгнення на українську територію.

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