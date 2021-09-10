«Путін не псих» – Огризко про повномасштабний наступ Росії (відео)

Україна може застосовувати проти агресора будь-яку зброю

Треба бути повним камікадзе, аби за обставин, які зараз у Росії та зовні, починати просуватися широкомасштабно у бік України. Про це у програмі «Політклуб Віталія Портникова» заявив дипломат, міністр закордонних справ (2007-2009) Володимир Огризко.

«Стосовно РФ і її здатності розпочати повномасштабну війну. Я і мої колеги по нашому Центру досліджень Росії вивчаємо це питання, і станом на сьогодні у нас не виникає уяви про те, що завтра Путін може широкомасштабно почати просуватися у бік України. Причин тут декілька. Навіть зібравши на півночі блок приблизно 100-120 тисяч осіб, він не забезпечений логістично. Для того, щоб операція була успішна, вона повинна мати відповідні засоби підтримки. Друге, треба бути останнім камікадзе, щоб зараз за цими обставинами, що є в Росії й зовні, ризикнути йти на такий крок. Бо якщо у 2014 році вони говорили «их там нет», то у 2021 році вони там є. Ми це все бачимо і розуміємо», – наголосив він.

За словами Огризка, Україна використовує своє право на самооборону і може застосовувати будь-яку зброю.

«Ми можемо використовувати будь-яку зброю: американську, німецьку, французьку, бо ми використовуємо своє право на самооборону згідно з 51 статтею Статуту ООН. Тому, коли нам розповідають, що це ви можете використовувати, це не можете, хай вони це розповідають іншим. Ми все можемо – ми на своїй землі, ми захищаємо свою державу», – підсумував ексочільник МЗС.

Нагадаємо, президент України вкотре підкреслив, що небезпека повномасштабного військового конфлікту абсолютно реальна, і її джерелом є не Україна, а Російська Федерація. Висловлювання Володимира Зеленського про можливість повноцінної війни з Росією в Кремлі назвали апокаліптичними.

Раніше під час форуму YES Brainstorming Володимир Зеленський поставив ультиматум НАТО, зазначивши, що Україна готова до вступу до організації.