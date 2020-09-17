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    Політика

    У Зеленського просять не політизувати ситуацію навколо САП

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    На Банковій заявили, що&nbsp;незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури країни - У Зеленського просять не політизувати ситуацію навколо САП
    На Банковій заявили, що незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури країни

    Мірилом ефективності боротьби з корупцією не може бути те чи інше прізвище на тій чи іншій посаді, заявили в Офісі президента

    Офіс президента України закликав не політизувати ситуацію навколо призначення нового керівника Сеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

    Про це йдеться в заяві Офісу президента.

    У Зеленського зазначили, що незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури країни.

    «Закликаємо утриматися від надмірних емоцій всіх учасників громадської дискусії щодо діяльності антикорупційної інфраструктури держави, а також від спекулятивних оцінок роботи конкретних осіб на адміністративних посадах в антикорупційних органах. Мірилом ефективності боротьби з корупцією не може бути те чи інше прізвище на тій чи іншій посаді», – заявили у пресслужбі глави держави.

    В Офісі акцентували увагу на необхідності збільшити «незаперечні обвинувальні судові вироки» антикорупційними органами.

    «Наголошуємо, що новий керівник САП – хто б ним не став після відбору комісією, повинен усвідомлювати все це на 100%. Менше політики і спекуляцій, але більше фаховості і прозорості», – йдеться в заяві.

    Нагадаємо, США та ЄС заявили, що від роботи комісії з обрання керівника САП буде залежати підтримка України.

    Зазначимо, 17 вересня Рада з третьої спроби визначилася зі складом комісії з відбору в САП (список).

    Раніше Рада вже двічі не могла визначитися з членами комісії в конкурсі на посади у САП.

    Як відомо, призначення на адмінпосаду в САП здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який організовує і проводить комісія, чотирьох членів якої визначає Рада прокурорів, а сімох – парламент.

    корупція в Україні кадрові зміни політика САП Офіс президента
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