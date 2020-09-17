У Зеленського просять не політизувати ситуацію навколо САП



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На Банковій заявили, що незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури країни

Мірилом ефективності боротьби з корупцією не може бути те чи інше прізвище на тій чи іншій посаді, заявили в Офісі президента

Офіс президента України закликав не політизувати ситуацію навколо призначення нового керівника Сеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це йдеться в заяві Офісу президента.

У Зеленського зазначили, що незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури країни.

«Закликаємо утриматися від надмірних емоцій всіх учасників громадської дискусії щодо діяльності антикорупційної інфраструктури держави, а також від спекулятивних оцінок роботи конкретних осіб на адміністративних посадах в антикорупційних органах. Мірилом ефективності боротьби з корупцією не може бути те чи інше прізвище на тій чи іншій посаді», – заявили у пресслужбі глави держави.

В Офісі акцентували увагу на необхідності збільшити «незаперечні обвинувальні судові вироки» антикорупційними органами.

«Наголошуємо, що новий керівник САП – хто б ним не став після відбору комісією, повинен усвідомлювати все це на 100%. Менше політики і спекуляцій, але більше фаховості і прозорості», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, США та ЄС заявили, що від роботи комісії з обрання керівника САП буде залежати підтримка України.

Зазначимо, 17 вересня Рада з третьої спроби визначилася зі складом комісії з відбору в САП (список).

Раніше Рада вже двічі не могла визначитися з членами комісії в конкурсі на посади у САП.

Як відомо, призначення на адмінпосаду в САП здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який організовує і проводить комісія, чотирьох членів якої визначає Рада прокурорів, а сімох – парламент.