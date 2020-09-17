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    Політика

    Рада з третьої спроби визначилася зі складом комісії з відбору в САП (список)

    • Розсилка
    <span>Призначення на адмінпосаду в САП здійснюється за результатами відкритого конкурсу</span> - Рада з третьої спроби визначилася зі складом комісії з відбору в САП (список)
    Призначення на адмінпосаду в САП здійснюється за результатами відкритого конкурсу

    У комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП сім представників Ради

    Верховна рада України підтримала проєкт постанови про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

    За це рішення проголосували 239 нардепів.

    Так, пропонується визначити до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП таких осіб:

    • Олену Бусол — старшого наукового співробітника, завідувача кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, доктора юридичних наук (за згодою);
    • Андрія Гуджала — керуючого партнера адвокатського об’єднання «ГуДеГ» (за згодою);
    • Олексія Дрозда — начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента (за згодою);
    • Катерину Коваль — першого заступника голови Союзу юристів України (за згодою);
    • В’ячеслава Навроцького — професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);
    • Богдана Романюка — професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента (за згодою);
    • Євгена Соболя — завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою).

    Нагадаємо, раніше Рада вже двічі не могла визначитися з членами комісії в конкурсі на посади у САП.

    Як відомо, призначення на адмінпосаду в САП здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який організовує і проводить комісія, чотирьох членів якої визначає Рада прокурорів, а сімох – парламент.

    Верховна Рада конкурс САП
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