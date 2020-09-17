США та ЄС заявили, що від роботи комісії з обрання керівника САП буде залежати підтримка України



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Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів, - посольство США

США та Євросоюз взяли до відома рішення, що ухвалила Верховна Рада України сьогодні, 17 вересня, про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Про це йдеться на сторінці посольства США в Україні у Facebook.

«Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого - доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 17 вересня, Верховна Рада затвердила склад конкурсної комісії з обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів.

До комісії мають увійти 11 осіб, 7 з яких призначить парламент, а ще 4 — рада прокурорів.

При цьому раніше ключові європейські держави попередили українську владу щодо фінансових ризиків, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП.

У МВФ заявили, що, якщо Україна хоче продовжити отримувати кредити, їй слід зберегти незалежність антикорупційних органів.

Таке застереження прозвучало після постанови Конституційного суду про «неконституційність» призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У свою чергу у НАБУ заявили, що дане рішення не припиняє його повноважень і є політично мотивованим.

Крім того, перед цим зі своєї посади звільнився глава САП Назар Холодницький.