Порошенко заявив, що не дозволить коаліції «слуг», ОПЗЖ та депутатів Коломойського знищити безвіз



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Безвіз це не просто можливість вільно пересуватися Європою, це – символ цивілізаційного вибору українців, - Порошенко

В Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України, - лідер партії «Європейськ солідарність»

«Європейська Солідарність» вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом. Про це у відеозверненні заявив лідер партії, п’ятий Президент Петро Порошенко.

Він наголосив, безвіз це не просто можливість вільно пересуватися Європою, це – символ цивілізаційного вибору українців.

«В Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України. Це таке ввічливе попередження Банковій, яка останніми тижнями буквально трощить незалежну антикорупційну структуру», – наголосив лідер партії «Європейськ солідарність».

За словами Порошенка, влада це робить для того, щоби надійно прикривати корупційні злочини «Слуг», бо кожного з них до Верховної Ради заведено під особисті гарантії Зеленського, і за всіх він несе свою персональну відповідальність.

«Протягом кількох років виборюючи безвіз, ми розуміли, що йдеться не лише про зручний спосіб вільного пересування для десятків мільйонів українців. Йдеться про наш з вами цивілізаційний вибір, про безпрецедентне зближення України з Євросоюзом, яке забезпечила наша команда.

Ставити під загрозу безвіз – це значить сприяти поверненню України у сферу впливу Росії. І байдуже, робить це влада за злим умислом чи по глупоті своїй – на рівень загрози це вже аж ніяк не впливає. В обох випадках результатом є повзучий промосковський реванш», – вважає п’ятий президент України.

Порошенко наголосив, що показовим є формування кишенькової комісії для фіктивного конкурсу з обрання керівництва САП, яке відбулося через спільне голосування коаліції із «Слуг», ОПЗЖ Медведчука і депутатів-утриманців Коломойського, який давно ратує переорієнтуватися із Заходу на Москву. Останньому безвіз не потрібен, бо земля горить під ногами по всьому світу, від Ізраїлю до США.

«Європейська Солідарність» вимагає переглянути сьогоднішнє рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП. І проведення прозорого конкурсу, – такого, як свого часу забезпечили ми для обрання керівництва Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду.

Зі свого боку в діалозі з нашими міжнародними партнерами я зроблю все від мене залежне, щоби українці не потерпали через власну владу. Безвіз є і буде! Ми не для того його виборювали, щоби дозволити комусь знищити один із найбільших здобутків, символ того, що ми є частина європейської цивілізації.

А от кого слід позбавити безвізу, так персонально тих народних депутатів, які сьогодні голосували за постанову по Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Хай сидять вдома в закапелках свого кварталу і не зазіхають на права і свободи українців», – наголосив Петро Порошенко.