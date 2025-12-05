Зеленський вивів Єрмака зі складу Ставки та РНБО

Президент звільнив очільника Банкової ще 28 листопада

Президент України Володимир Зеленський вивів колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №901/2025 та №902/2025.

Як відомо, попри звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента, він більше як тиждень залишається членом низки державних структур, зокрема тих, що відповідають за національну безпеку.

Колишній голова Офісу президента продовжує входити до низки консультативно-дорадчих органів при президентові. Це, зокрема:

Національна інвестиційна рада – член;

Рада з питань підтримки підприємництва – голова;

Нацрада з питань антикорупційної політики – заступник голови.

Також Андрій Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів. У цьому списку:

координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань – голова;

міжнародна експертна група «Єрмака-Макфола» (опікується питанням санкцій проти РФ) – співголова;

міжнародна консультативна група «Єрмака-Расмуссена» (опікується розробкою гарантій безпеки України) – співголова.

Окрім цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення вже колишній очільник Банкової заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.