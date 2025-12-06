Зеленський виступив на військовому молитовному сніданку

Президент: «Росія давно порушила все: і норми міжнародного права, і закони здорового глузду, і всі Божі заповіді»

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у другому військовому молитовному сніданку, присвяченому Дню Збройних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

До заходу долучилися предстоятелі церков і релігійних організацій, військові капелани, захисники й захисниці та іноземні гості.

Зеленський наголосив, що сьогоднішній день має особливе подвійне значення для українців – це і День Збройних сил України, і День святого Миколая. Глава держави подякував усім, хто сьогодні молиться за мир та продовжує підтримувати Україну на шляху до перемоги над ворогом.

«Разом ми захистимо своє право на життя, нашу Богом дану землю, захистимо наше майбутнє і справедливий мир. Я дякую за те, що всьому цьому сьогодні буде присвячена не одна молитва. Дякую, що ви тут, поруч, і цю єдність можна відчути. У цей день я вірю, що кожна дитинка в Україні отримає те, на що давно заслуговує, — тишу замість ударів, спокій замість повітряних тривог, надійний мир замість усього зла», – сказав він.

🇺🇦За справедливий мир потрібно боротися, адже ніхто нам його не подарує, – Зеленський



Про це глава держави заявив під час звернення до учасників другого в історії України військового молитовного сніданку.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав воїнів із Днем Збройних сил України та відзначив їх державними нагородами, а також вручив командирам підрозділів бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність і відвагу» та стрічку почесного найменування.

До слова, з нагоди Дня Збройних сил України Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала шістьом полковникам. Відповідні укази (№903/2025 – №908/2025) оприлюднено на сайті глави держави.