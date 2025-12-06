Президент привітав військових із Днем Збройних сил України

Глава держави наголосив, що повага до військових стала «феноменом нової України» та справжнім мистецтвом

У суботу, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил України. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до українців з привітанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України.

Глава держави наголосив, що повага до військових стала «феноменом нової України» та справжнім мистецтвом, яке виражається у сотнях зображень, муралів і присвячень по всій країні.

«Шосте грудня – великий день, день тих, хто, тримаючи зброю, доводить українську силу, – День Збройних сил України. І це про тих, хто дійсно об’єднує наш народ у боротьбі, вдячності, пам’яті і, звісно, об’єднує у великій повазі» , – сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що повага до військових — це не лише підтримка, молитви та донати. Ця повага стала «окремим явищем, феноменом нової України» і перетворилася на мистецтво. Це сотні зображень-присвячень, які народилися по всій Україні, поєднавши мільйони подяк українському воїну.

Глава держави закликав українців зупинитися, проходячи повз ці мурали та портрети, вдивитися в них і пам’ятати, що зробили ці люди у війні за незалежність України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості знати історію кожного, хто захищав рідний Київ, а потім полетів на допомогу в заблокований Маріуполь, або виріс на Донбасі та боронив столицю, був світовим призером з джіу-джитсу, а став захисником України, хто був всесвітньо відомим оперним співаком, а став українським воїном. І того, хто був ювеліром, мав, як кажуть друзі, золоті руки й цими руками знищував окупантів.

«Різні долі. Однакові цінності. Різні імена. Однакова шана всім. Вони росли в різних містах, різних родинах, різних будинках, але всюди були виховані як справжні герої», – підкреслив президент.

Глава держава згадав імена полеглих героїв, які продемонстрували надзвичайну мужність:

Данило Погорілов, який, попри астигматизм обох очей, бачив ворога і ціною життя вивів групу з оточення.

Олег Фадєєнко (Малиш), який звільняв Куп’янськ і Херсон та став Героєм України.

Дем, який поліг у бою наступного дня після свого дня народження.

Тарас Березюк, який віддав життя за свободу в День Незалежності України.

Президент висловив впевненість, що одного дня маленька дитина в мирному Києві, Харкові, Дніпрі, Львові чи будь-де в Україні запитає батьків: «А хто це?», і вони знатимуть, що відповісти. Ця пам’ять і повага передаватиметься від покоління до покоління.

Володимир Зеленський нагадав свої слова, з якими він звертався до українських воїнів у перший день повномасштабної війни: «Стійте міцно. Ви все, що в нас є!».

«І ви стояли міцно. Стояли, коли в Україну майже ніхто не вірив, коли нам казали: у вас тиждень, у вас без шансів, у вас немає іншого варіанта, аніж здатися. А ви стояли. І вистояли. І тому Україна стоїть», – наголосив він.

Глава держави також відзначив сотні тисяч українських чоловіків і жінок, які стали пліч-о-пліч зі Збройними силами. Він згадав першу військову, яка очолила підрозділ артилерії, снайперку, що знищила десятки окупантів, та кулеметницю, яка пішла на фронт у дев'ятнадцять років: «Пташка. Тайра. Ксена. Руда. І десятки, десятки тисяч хоробрих дівчат і жінок у ЗСУ. Всі, хто мав свої власні справи, але обрав одну – захищати рідну землю».

За словами Президента, Росія б'є не лише по містах, а й руйнує мрії, атакує долі й майбутнє, не лишаючи українцям вибору. Але цей вибір був зроблений – на користь України.

«Чорний міг працювати на залізній дорозі, але мав залізну волю й бився за країну на Харківщині та Донеччині. Йому назавжди 24. Крилов народився у Львові й захистив нас під Бахмутом. Йому назавжди 21. Бокс народився в Києві й захистив нас біля Запоріжжя. Йому назавжди 23», – пригадав полеглих захисників президент.

На завершення, Володимир Зеленський подякував військовим, які на полі бою роблять усе, щоб Україна мала впевненість, гідність і сильні аргументи за столом переговорів.

Він висловив вдячність усім родам військ: піхоті, артилерії, розвідці, десанту, спецпризначенцям, ракетним військам, танкістам, силам безпілотних систем, силам спеціальних операцій, штурмовикам, інженерам, зв’язківцям, кібербезпеці, медичним військам, Повітряним і Морським силам.

«Кожним і кожною, хто кожного дня на кожному напрямку захищає Україну. Чию відвагу бачимо, а захист відчуваємо. Хто «на нулі» викладається на всі сто. Хто змінив власне життя, аби життя незмінно було в Україні. Кожен і кожна – воїни. Кожен і кожна – герої. Кожного й кожну я вітаю з Днем Збройних сил України! Вічна слава вам! Вічна пам'ять тим, хто віддав за Україну своє життя! Слава Україні!» – підсумував президент.

Нагадаємо, 6 грудня 2025 року Україна відзначає День Збройних сил – свято мужності, честі та самопожертви українських воїнів, які щодня стоять на захисті держави та українського народу. Українську армію сьогодні називають щитом Європи та прикладом незламності для вільного світу. Найголовніші слова цього дня – вдячність і віра в перемогу.