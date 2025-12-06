Колишній «слуга народу» створює депутатську групу: каже, що на підтримку президента

Дмитро Костюк вийшов з фракції ще влітку, після скандалу з голосуванням за законопроєкт щодо обмеження повноважень НАБУ та САП

Народний депутат Дмитро Костюк, який нещодавно вийшов з фракції «Слуга народу», створює депутатську групу. За його словами, у ній зберуться ідейні люди, які підтримують президента України. Про це парламентар розповів в інтервʼю «Главкому».

Політик каже, що люди, які очолюють фракцію «Слуга народу» працюють «не на користь президента і не на користь України». Тому влітку він ухвалив рішення вийти з неї.

«Якщо всередині президентської фракції превалює група людей, яка грає проти президента і використовує фракцію, аби пропхати якісь свої законопроєкти, правки, з кимось торгуватися, це мене не влаштовує. І я тоді вийшов з фракції. Одразу після цього я поговорив з чотирма дотичними до президента людьми і доніс інформацію, що у фракції є певна кількість депутатів, яка хоче з неї вийти, аби не очорняти своє ім’я», – пояснює він.

Депутат каже, що серед людей, які хочуть покинути фракцію є й ті, хто цілком підтримують президента. «Це люди адекватні, патріотичні, їх просто не влаштовує той розклад, який є в президентській фракції. Наприклад, ми не розуміємо, коли нам розсилають якісь законопроєкти, які просять підтримати, – чи це бажання президента, чи когось іншого, на кого грає керівництво Офісу президента та фракції? Ба більше, згодом часто ці проєкти грали явно не на користь президента та держави», – додав Костюк.

Політик зазначив, що до майбутньої групи можуть доєднатися близько 20 депутатів. Однак він не поспішає зі створенням, оскільки хвилюється, що президент Володимир Зеленський сприйме ініціативну за зраду.

«Наразі ми голосуємо за президентські законопроєкти, не ведемо ніяких торгів, нічого не вимагаємо, ніхто нас не фінансує. Наразі ми не оформлюємося у щось конкретне, бо потрібно розуміння, що президент не сприйме цю ініціативу як якусь зраду, спрямовану на розвал монобільшості, якої і так давно не існує» – додав Костюк.

За словами парламентаря, аби дати рух створенню депутатської групи потрібно поговорити з главою держави. Політик сподівається, що після звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака процес все ж вдасться запустити.

«Я зараз просто зупиняю людей, щоб вони не виходили зі «Слуги народу» і не розвалювалася монобільшість, поки немає розмови з президентом. Я розумію, що поки був Єрмак головою офісу, влаштувати її було важко, але, може, хоча б зараз у президента відкриються очі на те, що відбувається. Треба просто все проговорити і зрозуміти, як рухатися далі, тому що в такому випадку треба буде думати про те, щоб збирати нову коаліцію. А просто зараз щось заявляти, реєструвати групу, щоб більшість розвалилася і президент це сприйняв як якусь зраду… Я ще дев'ять місяців тому, задовго до виходу з фракції, закликав з трибуни парламенту до створення коаліції національної єдності. І вважаю, що, як це було завжди в країнах сталих демократій, під час війни треба об'єднувати різні групи, сфери впливу і створювати коаліцію», – пояснює депутат.

Костюк каже, що хоче, аби у Володимира Зеленського було розуміння, чи потрібно створювати ще одну депутатську групу.

«На старті цієї історії ініціатива має бути саме у нього. Щоб не виглядало так, що це потрібно Тимошенко та Порошенку, які постійно виступають з цим посилом. Це потрібно в першу чергу для держави і самого ж президента, щоб мати більше потужності на міжнародній арені. Щоб не тільки він опирався підписанню капітуляції України, а й в парламенті була більшість, яка не хоче цього робити. Та й навіть в плані рейтингів – навіщо президенту бути під ударом за будь-які рішення, які приймає парламент, про які президент, можливо, навіть ніколи не чув?» – підсумував він.

Нагадаємо, нардеп Дмитро Костюк оголосив про створення «Команда Костюка».

До слова, у липні 2025 року народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції «Слуга народу». Тоді парламентар наголосив, що не поділяє обмеження незалежності НАБУ і САП. Також він розкритикував деяких парламентарів «Слуги» за їхню позицію, зокрема депутата Максима Бужанського.