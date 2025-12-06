Головна Країна Політика
«Довга та змістовна». Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава держави наголосив, що Україна налаштована працювати чесно з американською стороною
фото: Офіс президента

За словами президента, Україна та США домовилися про наступні кроки у переговорах

Президент України Володимир Зеленський разом начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим та секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпредставником. американського лідера Стівом Віткоффом і затем Дональд Трампа Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Глава держави назвав переговори предметними та конструктивними. «Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому», – каже він.

За словами президента, Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир. Вони домовилися про наступні кроки та формати розмови.

«Дякую президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин. Чекаю Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом. Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у США відбулася серія зустрічей Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та Начальника Генерального штабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі Спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.Шості за останні два тижні переговори, були зосереджені на просуванні «реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру» в Україні.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією та узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки, а також необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру. Це, зокрема, вимагає здійснення кроків до деескалації та припинення вбивств.

До слова, президент США Дональд Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції.

