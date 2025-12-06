Головна Країна Політика
search button user button menu button

Умєров, Гнатов та Віткофф обговорили «реалістичний і дієвий шлях» до миру в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Умєров, Гнатов та Віткофф обговорили «реалістичний і дієвий шлях» до миру в Україні
Переговори продовжаться вже завтра
колаж: glavcom.ua

Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки

У США відбулася серія зустрічей Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та Начальника Генерального штабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі Спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.Шості за останні два тижні переговори, були зосереджені на просуванні «реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру» в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рустема Умєрова.

Рустем Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців та формування стабільної основи для успішного демократичного майбутнього.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росією та узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки, а також необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру.

Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру. Це, зокрема, вимагає здійснення кроків до деескалації та припинення вбивств.

Американська та українська сторони наголосили:

«Завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни».

Окремо було розглянуто «Програму майбутнього розвитку», яка має забезпечити процес відбудови України після війни. Йшлося про спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України, а також про довгострокові проєкти відновлення.

Переговори продовжаться вже завтра.

Нагадаємо, у Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій. Із українського боку у перемовинах брав участь секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Читайте також:

Теги: США Україна переговори Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Протистояння Адміністрації Трампа з Конгресом
Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Протистояння Адміністрації Трампа з Конгресом
25 листопада, 08:53
Ключова особливість війни на виснаження полягає у тому, що вона ведеться проти суспільства, а не лише проти армії
Війна на виснаження входить в ядерну фазу: що це означає для України
7 листопада, 11:30
Міністр армії Ден Дрісколл ліворуч і начальник штабу армії – генерал Ренді Джордж
Генерал Дріскол в Києві. Що це означає?
19 листопада, 10:07
Українського президента Володимира Зеленського схиляють до найгіршої угоди в його житті
Капітуляція в мирній обгортці. Наступний тиждень стане вирішальним? ТЕМА №1
21 листопада, 21:05
Президент Колумбії Густаво Петро наказав колумбійським силам громадської безпеки призупинити обмін розвідувальними даними
Президент Колумбії наказав припинити обмін розвідданими зі США
12 листопада, 02:42
Сійярто закликав ЄС не давати гроші Україні
Сійярто закликав ЄС призупинити фінансову допомогу Україні після корупційного скандалу
20 листопада, 13:48
Союзники Трампа розбігаються: ще один конгресмен-республікаць йде у відставку
Союзники Трампа розбігаються: ще один конгресмен-республікаць йде у відставку
30 листопада, 03:32
Рубіо зауважив про «тіньовий флот» РФ
Рубіо зробив заяву про розширення санкцій проти РФ
13 листопада, 09:22
Лукашенко боїться присутності росіян і мілітаризації, бо суспільство поступово до цього звикає, як свого часу було в українському Криму
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
15 листопада, 15:58

Політика

Умєров, Гнатов та Віткофф обговорили «реалістичний і дієвий шлях» до миру в Україні
Умєров, Гнатов та Віткофф обговорили «реалістичний і дієвий шлях» до миру в Україні
Зеленський вивів Єрмака зі складу Ставки та РНБО
Зеленський вивів Єрмака зі складу Ставки та РНБО
Зеленський провів зустріч з очільником Служби безпеки
Зеленський провів зустріч з очільником Служби безпеки
Стерненко, Байдак і Федишин. Президент відзначив волонтерів нагородами
Стерненко, Байдак і Федишин. Президент відзначив волонтерів нагородами
Підвищення зарплат військовим можливе: нардеп назвав витрати, які можна скоротити
Підвищення зарплат військовим можливе: нардеп назвав витрати, які можна скоротити
У народної депутатки Ганни Скороход проходять обшуки
У народної депутатки Ганни Скороход проходять обшуки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua