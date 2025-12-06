Умєров, Гнатов та Віткофф обговорили «реалістичний і дієвий шлях» до миру в Україні

Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки

У США відбулася серія зустрічей Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та Начальника Генерального штабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі Спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.Шості за останні два тижні переговори, були зосереджені на просуванні «реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру» в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рустема Умєрова.

Рустем Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців та формування стабільної основи для успішного демократичного майбутнього.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росією та узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки, а також необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру.

Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру. Це, зокрема, вимагає здійснення кроків до деескалації та припинення вбивств.

Американська та українська сторони наголосили:

«Завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни».

Окремо було розглянуто «Програму майбутнього розвитку», яка має забезпечити процес відбудови України після війни. Йшлося про спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України, а також про довгострокові проєкти відновлення.

Переговори продовжаться вже завтра.

Нагадаємо, у Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій. Із українського боку у перемовинах брав участь секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.