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    Україна евакуює ще понад 150 громадян з Афганістану

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    Україна посіла восьме місце за кількістю евакуйованих людей з Кабула - Україна евакуює ще понад 150 громадян з Афганістану
    Україна посіла восьме місце за кількістю евакуйованих людей з Кабула
    Фото: Володимир Зеленський / Twitter

    На сьогодні 159 українців мають бажання покинути Афганістан

    Україна обов'язково евакуює з Афганістану наших громадян, які бажають повернутися додому. Наразі таких налічується 159. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Ми обов'язково заберемо всіх наших громадян з Афганістану. Як це буде, якими рейсами, як це буде відбуватися, на сьогодні 159 громадян мають бажання покинути країну, ми зробимо так, щоб вони повернулися додому», – сказав Данілов.

    Раніше і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання виїхати.

    Нагадаємо, Україна провела шість евакуаційних рейсів. Але досі не вивезла усіх охочих.

    Напередодні Головне управління розвідки Міноборони показало ексклюзивні кадри з евакуаційної місії України в Кабулі.

    Попри те що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані, вона посіла восьме місце за кількістю евакуйованих людей серед Європейських країн – евакуйовано понад 700 осіб.

    Нагадаємо, посольство США в Україні подякувало Силам спеціальних операцій України допомогу під час евакуації з Афганістану.

    Згодом також держсекретар США подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану.

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    Теги: міністр РНБО Афганістан українці Талібан Дмитро Кулеба Олексій Данілов евакуація
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    Україна евакуює ще понад 150 громадян з Афганістану