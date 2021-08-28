  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    США подякували українським військовим за допомогу під час евакуації з Афганістану

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На бортах серед евакуйованих знаходяться не лише українці, але й громадяни інших країн<br /><br /> - США подякували українським військовим за допомогу під час евакуації з Афганістану
    На бортах серед евакуйованих знаходяться не лише українці, але й громадяни інших країн

    Фото з відкритих джерел

    Три літаки із евакуйованими громадянами вилетіли із Кабула до України

    Посольство США в Україні подякувало Силам спеціальних операцій України допомогу під час евакуації з Афганістану. Про це повідомляє пресслужба посольства у Twitter.

    «Дякуємо підрозділам військової розвідки Сил спеціальних операцій ЗС України за безпечний супровід афганських партнерів США, включаючи людей з інвалідністю, до їхніх літаків у Кабулі», – ідеться в повідомленні.

    Раніше стало відомо ім'я терориста-смертника, який здійснив вибух у Кабулі.

    Зазначимо, число загиблих в результаті вибухів в Кабулі зросло до 170. Число постраждалих сягає 200 осіб.

    26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

    До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

    До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

    Теги: США Афганістан евакуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США подякували українським військовим за допомогу під час евакуації з Афганістану