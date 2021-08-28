США подякували українським військовим за допомогу під час евакуації з Афганістану

На бортах серед евакуйованих знаходяться не лише українці, але й громадяни інших країн

Три літаки із евакуйованими громадянами вилетіли із Кабула до України

Посольство США в Україні подякувало Силам спеціальних операцій України допомогу під час евакуації з Афганістану. Про це повідомляє пресслужба посольства у Twitter.

«Дякуємо підрозділам військової розвідки Сил спеціальних операцій ЗС України за безпечний супровід афганських партнерів США, включаючи людей з інвалідністю, до їхніх літаків у Кабулі», – ідеться в повідомленні.

Thank you, Ukrainian Defense Intelligence Special Operations Forces, for safely escorting Afghan partners of the United States, including people with disabilities, to their planes in Kabul. pic.twitter.com/gmYmxDSO1W — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 28, 2021

Раніше стало відомо ім'я терориста-смертника, який здійснив вибух у Кабулі.

Зазначимо, число загиблих в результаті вибухів в Кабулі зросло до 170. Число постраждалих сягає 200 осіб.

26 серпня в афганській столиці відбулося як мінімум шість вибухів. Перший теракт біля входу до кабульського аеропорту здійснив терорист-смертник. Відповідальність за атаки взяла на себе осередок «Вилаят Хорасан» – центральноазіатський філія угруповання «Ісламська держава».

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула є загиблі. Серед жертв є діти та американці. Зокрема, 26 серпня були вбиті 13 військовослужбовців США.

До слова, таліби запропонували Туреччині управляти аеропортом Кабула. Офіційна Анкара ще думає над цією пропозицією.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що є реальна небезпека терористичної атаки на Кабульський аеропорт.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.