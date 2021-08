США подякували українським військовим за допомогу під час евакуації з Афганістану

Посольство США в Україні подякувало Силам спеціальних операцій України допомогу під час евакуації з Афганістану. Про це повідомляє пресслужба посольства у Twitter.

«Дякуємо підрозділам військової розвідки Сил спеціальних операцій ЗС України за безпечний супровід афганських партнерів США, включаючи людей з інвалідністю, до їхніх літаків у Кабулі», – ідеться в повідомленні.

Thank you, Ukrainian Defense Intelligence Special Operations Forces, for safely escorting Afghan partners of the United States, including people with disabilities, to their planes in Kabul. pic.twitter.com/gmYmxDSO1W