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    ЗМІ: таліби вбили брата віцепрезидента Афганістану

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    Рухоллу Азізі загинув від рук талібів - ЗМІ: таліби вбили брата віцепрезидента Афганістану
    Рухоллу Азізі загинув від рук талібів
    Фото: Aamaj News

    Версії того, як саме загинув брат колишнього віцепрезидента Афганістану, відрізняються

    Члени терористичного руху «Талібан» вбили брата колишнього віцепрезидента країни Амрулли Салеха – Рухоллу Азізі. Чоловіка минулої ночі затримали, а потім застрелили. Про це повідомляє афганське агентство Aamaj News із посиланням на власні джерела.

    Натомість, за словами жителя непідконтрольної талібам провінції Панджшер, брат віцепрезидента Афганістану загинув кілька днів тому, під час боротьби з талібами.

    Сам колишній віцепрезидент Амрулла Салех покинув Афганістан. З Панджшеру вігн виїхав у Таджикистан. Також Салех заявляв, що після втечі глави держави Ашрафа Гані він виконує обов'язки президента.

    До слова, США зізналися, що підтримують контакти з талібами.

    Нагадаємо, Ашраф Гані, який склав із себе повноваження президента Афганістану і залишив країну після наступу талібів, відкинув звинувачення, що він нібито вивіз велику суму грошей.

    Раніше бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» 31 серпня, як тільки останні американські солдати вилетіли з країни, заявили, що Афганістан тепер є «вільною і суверенною державою», оскільки після 20 років окупації війська США покинули країну».

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    Теги: Афганістан вбивство Талібан
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    ЗМІ: таліби вбили брата віцепрезидента Афганістану