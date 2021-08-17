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    «Аплодуємо Україні». Як іноземні ЗМІ розхвалюють нашу державу за порятунок людей у Кабулі

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    Іноземці шоковані, як Україна змогла в найважчу в Кабулі ніч евакуювати літак людей, своїх та іноземців, коли майже ніхто не міг звідти вирватися - «Аплодуємо Україні». Як іноземні ЗМІ розхвалюють нашу державу за порятунок людей у Кабулі
    Іноземці шоковані, як Україна змогла в найважчу в Кабулі ніч евакуювати літак людей, своїх та іноземців, коли майже ніхто не міг звідти вирватися
    Фото Дмитра Кулеби

    Наразі є кілька сценаріїв повернення громадян з Афганістану, але з безпекових міркувань міністр не може розповідати подробиці

    «Україна демонструє лідерство», «Україна приходить на допомогу», «Аплодуємо Україні», «Рішучий, проактивний крок України», «Ось так діють наші сусіди українці». З такими коментарями іноземні журналісти та дипломати зустріли новину про те, що Україна змогла в найважчу в Кабулі ніч з неділі на понеділок евакуювати літак людей, своїх та іноземців, з пекла кабульського аеропорту в час, коли майже ніхто не міг звідти вирватися. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    Наприклад, у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ. Білоруські незалежні медіа та журналісти називають Україну «справжнім другом білоруського народу» за порятунок білоруського громадянина. Коментатори з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставлять Україну у приклад.

    «Показовий був коментар з РФ: «Пока наше посольство с талибами целуется, эти делом занимаются…» Україна в ніч на неділю зробила те, чого не змогла зробити майже жодна інша держава. Ми забрали усіх громадян України, які змогли дістатися аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису. Однак роботи там – непочатий край», – написав міністр.

    За останні дані 153 українців зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом. А також українці афганського походження, які відвідували родичів. І бізнесмени та інші громадяни України. Кулеба наголосив, що найважче зараз – це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту.

    «Інформація в соцмережах і окремих ЗМІ про кинутих напризволяще державою українців – брехня. Я розумію, що емоції зашкалюють, хтось навмисно нагнітає, комусь страшно, хтось намагається показати, що знає рішення для усіх проблем, а його не чують. З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв’язку. Знаємо хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян наразі немає», - написав очільник МЗС.

    Кулеба запевнив, що держава працює щогодини над тим, аби допомогти нашим громадянам.

    «Допоможемо й іноземцям, але громадяни України – абсолютний пріоритет, тому що ми своїх не кидаємо. Є кілька конкретних сценаріїв повернення, які нині втілюються в життя. З безпекових міркувань не можу розповідати подробиці, але працюємо, щоб все вдалося», – зазначив міністр.

    Урядовець додав насамкінець: «Коли ваша держава робить щось гарне, не соромтеся пишатися нею, як не соромляться це робити іноземці».

    Раніше МЗС повідомив, що на військовій базі поблизу Кабула перебувають 12 українців.

    Наразі в аеропорту Кабула перебуває другий український літак.

    Нагадаємо, Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

    До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

    Крім того у ці дні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

    Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

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    Теги: МЗС ЄС Росія ЗМІ міністр Афганістан іноземці літак українці посольство держава Україна Талібан Дмитро Кулеба
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    «Аплодуємо Україні». Як іноземні ЗМІ розхвалюють нашу державу за порятунок людей у Кабулі