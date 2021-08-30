«У них великі серця». Врятовані афганці розхвалюють наших солдатів у західних ЗМІ

Перекладачі з Афганістану в захваті від дій українців, і не перестають дякувати через західну пресу

Україна знову опинилася на перших шпальтах західної преси через героїзм наших військових. Так, друга за популярністю канадська щоденна газета The Globe and Mail описала, як український спецназ організував евакуацію афганських перекладачів, які працювали з канадійцями.

У статті вказується, що уряд Канади готовий був прийняти 19 громадян Афганістану (перекладачі та їхні родини), але тільки якщо вони зможуть дістатися аеропорту Кабула.

Афганці просили військових США, Канади та Катару організувати їм трансфер до летовища, але всі боялися це робити після нещодавнього теракту. Тоді афганці звернулися до українців.

Наш спецназ головного управління розвідки пішки вийшов у Кабул, дійшов до ринку, зустрів перекладачів на двох мікроавтобусах, і провів їх до летовища. Далі український літак вивіз їх до Пакистану.

Перекладачі були у захваті від дій українців, і не перестають дякувати Україні через західну пресу.

«Українські солдати були для нас ангелами. Вони зробили надзвичайну роботу. У них великі серця», – сказали евакуйовані в коментарі The Globe and Mail.

Тим часом таліби встановили контроль над аеропортом Кабула. Вони чекають відходу американських військових, які евакуюють людей.

У той же час президент Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану.