Держсекретар США подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану

Майже всі країни вже завершили операції з евакуації громадян з Афганістану, проте Україна продовжує місію

Блінкен запевнив, що американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який приєднався до зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану. Про це він написав у Тwitter.

«Було приємно приєднатися до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми віддані світлому і процвітаючому майбутньому України. Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться в групі ризику в Афганістані», – заявив Блінкен.

Як відомо, близько 200 українців просять евакуації з Афганістану.

Раніше в МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі покинути Афганістан українці, евакуйовані.

До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.