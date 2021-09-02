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    Держсекретар США подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану

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    Майже всі країни вже завершили операції з евакуації громадян з Афганістану, проте Україна продовжує місію - Держсекретар США подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану
    Майже всі країни вже завершили операції з евакуації громадян з Афганістану, проте Україна продовжує місію
    Фото: ЕРА

    Блінкен запевнив, що американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли

    Державний секретар США Ентоні Блінкен, який приєднався до зустрічі президентів України та Сполучених Штатів, подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану. Про це він написав у Тwitter.

    «Було приємно приєднатися до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми віддані світлому і процвітаючому майбутньому України. Я дякую Україні за її допомогу в евакуації тих, хто знаходиться в групі ризику в Афганістані», – заявив Блінкен.

    Як відомо, близько 200 українців просять евакуації з Афганістану.

    Раніше в МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

    Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

    30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

    28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі покинути Афганістан українці, евакуйовані.

    До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.

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    Теги: МЗС США Афганістан Україна Держдепартамент США евакуація Ентоні Блінкен
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    Держсекретар США подякував Україні за допомогу в евакуації з Афганістану