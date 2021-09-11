Таліби підняли свій прапор над президентським палацом в Афганістані

Церемонію підняття прапора провів прем'єр-міністр Талібану Мохаммад Хасан Ахунд

Талібан підняв свій прапор над президентським палацом в Афганістані у той самий день, коли США і світ згадують 20-річницю терактів 11 вересня, інформує АР.

Новий прем'єр-міністр «Талібану» Мохаммад Хасан Ахунд підняв прапор на церемонії об 11 годині ранку за місцевим часом, щоб відзначити офіційний початок роботи тимчасового уряду Талібану, що складається з 33 членів.

Раніше інший офіційний представник «Талібану» заявив, що чорно-білий прапор релігійного ополчення вперше було піднято в палаці у п'ятницю. Група бойовиків також намалювала свій банер на воротах в'їзду до будівлі посольства США.

Нагадаємо, сьогодні США відзначають річницю подій 11 вересня пам'ятними заходами у Всесвітньому торговельному центрі Нью-Йорка, в Пентагоні та на полі біля Шанксвілля, штат Пенсильванія.

Раніше члени терористичного руху «Талібан» вбили брата колишнього віцепрезидента країни Амрулли Салеха – Рухоллу Азізі. Чоловіка минулої ночі затримали, а потім застрелили.

Сам колишній віцепрезидент Амрулла Салех покинув Афганістан. З Панджшеру вігн виїхав у Таджикистан. Також Салех заявляв, що після втечі глави держави Ашрафа Гані він виконує обов'язки президента.

До слова, США зізналися, що підтримують контакти з талібами.

Нагадаємо, Ашраф Гані, який склав із себе повноваження президента Афганістану і залишив країну після наступу талібів, відкинув звинувачення, що він нібито вивіз велику суму грошей.

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