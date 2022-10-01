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Україна є де-факто членом НАТО, – Кулеба

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна є де-факто членом НАТО, – Кулеба
Кулеба заявив, що Україна де-факто є членом НАТО
фото із відкритих джерел

Тепер всі держави-члени НАТО мають оформити запрошення Україні

Україна є де-факто членом НАТО і залишилося оформили це де-юре якнайшвидше і без плану дій щодо членства. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, рішення підписати заявку про вступ до НАТО у пришвидшеному порядку «визріло доволі швидко, і тут провідну роль зіграв президент України».

«Ми, дипломати, лише правильно допомогли його сформулювати. І сьогодні власне РНБО ухвалила відповідне рішення», – додав Кулеба.

Разом з тим Кулеба додав, що тепер всі держави-члени НАТО мають оформити запрошення Україні.

«І наступний крок – всі держави-члени НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до Альянсу. До тих пір, поки цей консенсус не побудований, безумовно, генсек НАТО не може сказати те, що він думає. Але, маючи певний досвід спілкування і взаємодії з паном Столтенбергом, я переконаний, що він якраз думає, що Україна повинна бути членом НАТО, і він готовий над цим працювати. Але він буде над цим працювати тільки після того, як з’явиться консенсус на відповідне рішення держав-членів Альянсу», – підкреслив міністр.

Кулеба зазначив, що зараз буде «розгорнута така ж машина, яка працювала над забезпеченням підтримки заявки України на отримання статусу члена ЄС». 

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.

Зауважимо, що Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі поки що не на часі

Теги: НАТО Дмитро Кулеба Україна міністр

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