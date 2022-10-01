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Не на часі. Білий дім зробив заяву, щодо прийняття України до НАТО

Альона Боженко
glavcom.ua
Не на часі. Білий дім зробив заяву, щодо прийняття України до НАТО
Білий дім заявив, що вступ України в НАТО треба вирішувати пізніше
фото із відкритих джерел

США не відмовляються від підтримки політики «відчинених дверей» для НАТО

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі поки що не на часі. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, наразі більш актуальним є надання Україні підтримки для боротьби з російською агресією.

«Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримувати Україну – практична підтримка України «на землі», а процесом у Брюсселі треба зайнятися в інший час», – сказав він.

При цьому він наголосив, що США не відмовляються від підтримки політики «відчинених дверей» для НАТО.

«США десятки років чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей НАТО. Будь-яке рішення про членство в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу і країнами, які прагнуть до нього приєднатися», – додав Салліван.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.

Теги: НАТО США Україна радник

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