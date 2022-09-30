Заявка України в НАТО: Столтенберг пояснив, як Альянс буде ухвалювати рішення

Столтенберг наголосив, що зараз НАТО зосереджене на тому, аби надавати підтримку Україні

Єнс Столтенберг: «НАТО залишається відкритим і ми це за останні роки показували»

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг прокоментував заявку України щодо членства в НАТО. Очільник оборонного союзу під час сьогоднішньої пресконференції заявив, що рішення щодо членства України буде ухвалюватися консенсусом членів Альянсу.

«Кожна демократична країна у Європі має таке право подавати на членство і ми поважаємо це право. Ми знову і знову кажемо, що НАТО залишається відкритим і ми це за останні роки показували. Союзники НАТО зустрілися у Мадриді і тоді теж було зроблено чітку заяву, що ми підтримуємо право України обирати свій шлях і вирішувати у які оборонні альянси вступати. Звичайно, рішення про це членство має прийматися усіма 30-ма членами. Це консенсусне рішення», – зазначив він.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні та допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників НАТО.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.