Вступ України до НАТО. Перша реакція Кремля

Слуцький: «Заява Зеленського звучить як пряме запрошення Альянсу вступити у військовий конфлікт із РФ»

У Держдумі РФ прокоментували подання Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО. Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вважає, що це означає прямий вступ Альянсу у військовий конфлікт. Про це передають росЗМІ.

«Заява Зеленського про прискорену заявку Києва на вступ до НАТО звучить як пряме запрошення Альянсу вступити у військовий конфлікт із РФ», – сказав Слуцький.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила наступне:

«Сьогодні кожен вибрав свій шлях. Криваві м'ясники, що вбивають жінок і дітей, в смітник НАТО. А ми у майбутнє Росії. Буде складно? Так. Тому що падати донизу завжди легше, ніж набирати висоту. Але ж ви пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила».

Як раніше повідомлялося, Україна сьогодні подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Російський диктатор зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою Росії, для свого «святкового звернення».