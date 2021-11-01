«Закликаємо РФ припинити мислити категоріями війни». Україна відреагувала на закиди Лаврова

Київ закликає Москву нарешті припинити мислити категоріями війни

За сім років мешканці тимчасово окупованих територій Донбасу вже побачили достатньо російських силових дій, горя та розрухи. Саме тому наша держава постійно пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання. А Російська Федерація ігнорує їх під різними приводами, зауважив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі «Главкому».

Так, Ніколенко прокоментував слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Україна нібито намагається втягнути Росію в силові дії.

«Закликаємо РФ нарешті припинити мислити категоріями війни. Очікуємо на добросовісне виконання нею домовленостей саміту лідерів Нормандського формату, досягнутих у Парижі у грудні 2019 року. Ідеться про відведення сил і засобів від лінії розмежування, дотримання режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, гарантування безпечного та надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України, зокрема й на тимчасово окупованій території, та виконання інших положень підсумкового документа», – сказав Ніколенко.

За його словами, Україна прагне миру, справедливості та поваги до міжнародного права: «Ми готові до подальшої зустрічі в Нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі. Сподіваємося, що на таку зустріч погодиться і Росія. Водночас українська сторона залишає за собою право відповіді на наступальні дії, обстріли, збройні провокації, як це передбачено додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року».

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито спостерігає спроби української влади «створити провокаційну ситуацію та втягнути Москву в силові дії».

Раніше повідомлялося,що Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо зустрічі в нормандському форматі