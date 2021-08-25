Росія знайшла нове пояснення, чому не виконує Мінські домовленості

Російський дипломат засудив Україну за небажання проводити вибори на окупованому Донбасі та амністувати бойовиків

У Міністерстві закордонних справ Росії виступили зі звинуваченням на адресу українського уряду через нібито зміни законодавства, які зробили неможливим виконання мінських домовленостей з позиції Кремля. Про це заявив керівник російського МЗС Сергій Лавров під час спільної пресконференції із міністром закордонних справ Австрії Олександром Шалленбергом, яка відбулася сьогодні у Відні.

Відповідаючи на запитання одного з журналістів щодо «Кримської платформи» та стосунків РФ з Україною, російський дипломат вдався до традиційних для офіційної Москви звинувачень української влади в «ультранаціоналізмі» та витісненні з України «будь-чого російського».

Також він заявив, що закони, які вже прийняті, не дозволяють Україні виконати, зокрема, такі зобов'язання, як амністія бойовиків та проведення виборів на Донбасі. На думку Лаврова, українська влада нібито не хоче цього робити.

Під час свого виступу Лавров назвав «Кримську платформу», яку відвідали представники 46 країн, «несправжнім заходом» а не визнаний майже жодною з держав світу «референдум», що окупанти проводили в Криму у 2014 році, «реальним волевиявленням».

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров дав інтерв'ю угорському виданню «Мадяр Немзет», в якому тема ненависної України посіла чільне місце. Соратник Путіна висловив обурення порадою, яку президент України Володимир Зеленський дав мешканцям України, які відчувають себе росіянами.

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