Росія висловила пропозицію провести нормандську зустріч

Лавров вражає, що «не важливо, на якому рівні», але пора зустрічатися

Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо зустрічі в нормандському форматі. Зараз очікується від них реакція. Про це заявив Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у програмі «Москва. Кремль. Путин», пише «РБК-Україна».

«Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт в нормандському форматі, – не важливо, на якому рівні – ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції. Тому що, коли вони говорять, що «потрібно швидше зустрічатися», вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали», – заявив Лавров.

Нагадаємо, Кремль заявив, що «НАТО не зацікавлене у розвитку співробітництва та двосторонніх відносин із Росією». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 31 жовтня обурився, що від Альянсу не надходить жодних сигналів про готовність відновити діалог.

Як відомо, зустріч лідерів країн «Нормандської четвірки» могла б відбутися за умов, якби Росія визнала себе стороною конфлікту. Інакше усі розмови про це нагадують «танці шаманів навколо багаття», заявив у розмові з «Главкомом» член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

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