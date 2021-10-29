Загострення на Донбасі. США підтримали Україну і викрили брехню Росії

У США відповіли на застосування безпілотника Bayraktar на Донбасі

Сполучені Штати наголошують, що ситуацію на Донбасі загострює саме Росія

Сполучені Штати Америки закликають обидві сторони конфлікту на Донбасі до припинення вогню. Водночас Вашингтон вважає, що відповідальність за загострення ситуації лежить саме на Росії.

«Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними – підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна», – йдеться у заяві посольства США в Україні.

У представництві США наголосили, що офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не лише вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості.

26 жовтня бойовики обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше шість будинків дістали пошкодження, минулося без жертв серед цивільного населення.

Після цього Збройні сили України вперше застосували турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищили одну гаубицю бойовиків. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

27 жовтня бойовики обстріляли Трьохізбенку. По населеному пункту було випущено близько 20 снарядів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять приватних будинків. У результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий. Від ворожої кулі помер старший солдат Віктор Рачугін.

Також бойовики збрехали про бій на Донбасі.

Крім того, Росія звинувачує Україну в «наступі» на Донбасі.

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