ЄСПЛ вимагає від Росії надати звіт про умови утримання Навального
Суд просить звіт про стан здоров'я опозиціонера, умови його утримання та чи застосовується до нього жорстоке поводження
ЄСПЛ направив до Росії низку питань, відповіді на які очікує отримати до 12 липня 2021 року.
У своїй скарзі Навальний згадує про недосипання, неповноцінне харчування, психологічний тиск, зокрема з боку наглядачів, і відмову в необхідній медичній допомозі.
Суд просить звіт про стан здоров'я опозиціонера, умови його утримання та чи застосовується до нього жорстоке поводження.
17 лютого Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального.
Прихильники Навального заявляють, що здоров'я 44-річного критика Кремля стрімко погіршується, його прес-секретар каже, що він «вмирає», а лікарі повідомляють, що у нього зростає ризик ниркової недостатності і проблеми з серцем.
Президент Джо Байден в суботу заявив, що ситуація з Навальним «абсолютно несправедлива і абсолютно неприйнятна», але відмовився від подальшого обговорення. Він не піднімав питання про Навального під час заяв про санкції проти Росії на цьому тижні, і ця тема не обговорювалася у вівторок під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.
Нагадаємо, що Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новічком».
У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».
Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. 31 березня опозиціонер оголосив голодування.
Сьогодні лікарі Навального назвали стан вʼязня критичним.
У звʼязку з цим представники російської опозиції анонсували на середу, 21 квітня масові заходи у ряді міст країни.
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