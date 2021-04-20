ЄСПЛ вимагає від Росії надати звіт про умови утримання Навального

Суд просить звіт про стан здоров'я опозиціонера, умови його утримання та чи застосовується до нього жорстоке поводження

Європейський суд з прав людини почав розглядати по суті скаргу російського опозиціонера Олексія Навального і просить місцеву владу відправити звіт про умови його утримання в колонії. Про це повідомляє пресслужба суду.

ЄСПЛ направив до Росії низку питань, відповіді на які очікує отримати до 12 липня 2021 року.

У своїй скарзі Навальний згадує про недосипання, неповноцінне харчування, психологічний тиск, зокрема з боку наглядачів, і відмову в необхідній медичній допомозі.

Суд просить звіт про стан здоров'я опозиціонера, умови його утримання та чи застосовується до нього жорстоке поводження.

17 лютого Європейський суд з прав людини закликав Росію негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Прихильники Навального заявляють, що здоров'я 44-річного критика Кремля стрімко погіршується, його прес-секретар каже, що він «вмирає», а лікарі повідомляють, що у нього зростає ризик ниркової недостатності і проблеми з серцем.

Президент Джо Байден в суботу заявив, що ситуація з Навальним «абсолютно несправедлива і абсолютно неприйнятна», але відмовився від подальшого обговорення. Він не піднімав питання про Навального під час заяв про санкції проти Росії на цьому тижні, і ця тема не обговорювалася у вівторок під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новічком».

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. 31 березня опозиціонер оголосив голодування.

Сьогодні лікарі Навального назвали стан вʼязня критичним.

У звʼязку з цим представники російської опозиції анонсували на середу, 21 квітня масові заходи у ряді міст країни.