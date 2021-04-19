Естонія готова надати притулок Навальному

В ЄС виступили зі спільною заявою, в якій засудили порушення прав людини в Росії у зв’язку із затриманням Навального

Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лийметс заявила, що Естонія готова надати притулок російському опозиціонеру Олексію Навальному. Про це повідомляє ERR.

«Естонія б серйозно розглянула це питання. Однак саме Олексію Навальному вирішувати, до якої країни він би хотів звернутися, якщо Росія його випустить», – сказав він.

Зазначається, що в ЄС виступили зі спільною заявою, в якій засудили порушення прав людини в Росії у зв’язку із затриманням Навального.

«Ми бачимо, як погіршилося його здоров’я. Росія має провести деескалацію військової діяльності в прикордонних районах України, дотримуватися норм міжнародного права і припинити порушення прав людини», – сказав він.

Прихильники Навального заявляють, що здоров'я 44-річного критика Кремля стрімко погіршується, його прес-секретар каже, що він «вмирає», а лікарі повідомляють, що у нього зростає ризик ниркової недостатності і проблеми з серцем.

Президент Джо Байден в суботу заявив, що ситуація з Навальним «абсолютно несправедлива і абсолютно неприйнятна», але відмовився від подальшого обговорення. Він не піднімав питання про Навального під час заяв про санкції проти Росії на цьому тижні, і ця тема не обговорювалася у вівторок під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новічком».

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. 31 березня опозиціонер оголосив голодування.

Сьогодні лікарі Навального назвали стан вʼязня критичним.

У звʼязку з цим представники російської опозиції анонсували на середу, 21 квітня масові заходи у ряді міст країни.