Зеркаль пояснила важливість рішення трибуналу ООН щодо захоплених Росією моряків



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Росія незаконно арештувала 24 українських моряків

Навіть, якщо Трибунал вирішить, що немає підстав для ухвалення наказу про тимчасові заходи, зауважила Зеркаль, «це також буде кроком вперед»

Будь-які тимчасові заходи, які ухвалить Міжнародний трибунал ООН з морського права у справі нападу Росії на українські судна та екіпажі у Керченській протоці, допоможуть звільнити українських моряків.

Про це 24 травня у Facebook написала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Наголошую, що будь-які заходи, визначені Трибуналом, допоможуть звільнити наших моряків. Звісно, чим чіткіше будуть сформульовані заходи, тим простіше буде вимагати від Росії виконання наказу Трибуналу», - зазначила Зеркаль.

Навіть, якщо Трибунал вирішить, що немає підстав для ухвалення наказу про тимчасові заходи, зауважила вона, «це також буде кроком вперед у нашій стратегії по звільненню українських військових кораблів і моряків».

Зеркаль додала, що у справі Arctic Sunrise 2013 року Росія звільнила людей впродовж місяця від ухвалення Трибуналом наказу.

«В іншій подібній справі - Enrica Lexie - ситуація була складнішою, але і в ній людей було повернуто на батьківщину. Тому я переконана, що ми доб’ємося звільнення наших моряків та їх повернення в Україну!» - підкреслила заступник глави МЗС України.

Як відомо, 25 травня у Гамбурзі оголосять рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Нагадаємо, 10 травня у Гамбурзі проходили слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.

Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі заявила, що незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів та членів їх екіпажів та їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України.

Раніше стало відомо, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

У січні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.