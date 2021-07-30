Саакашвілі заявив про масштабну корупцію на митниці: навіть за Януковича такого не було

Саакашвілі заявив, що зараз ситуація на митниці гірша, ніж на початку 2000-х

Ситуація з корупцією на українській митниці зараз найгірша за всю історію держави. Про це в ефірі програми на телеканалі «Україна 24» заявив глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

«Зараз ситуація на митниці гірша, ніж на початку 2000-х. Навіть за Януковича такого не було. Раніше компанії йшли і пропонували гроші за вирішення питань, зараз самі митники кажуть, щоб несли гроші. Там створені точки збору кешу, всім цим керують колишні або теперішні СБУшники. Наумов, якого звільнив Зеленський, був касиром СБУ. Але одні голови рубають, виростають інші, тому що система не змінюється. Такої ситуації ніколи не було, це сумно, але всі про це знають. Не будемо себе обманювати», – сказав він.

Саакашвілі нагадав, що минулого року на Національну раду реформ був затверджений проєкт реформування митниці.

«Але цей проект не влаштовує мафію в уряді. Міністр фінансів Марченко, який незворушно каже, що нічого не треба міняти, називає мене політичним гастролером. Це я гастролер, який створив найкращу митницю в світі, згідно з даними Світового банку?! А цей заср*нець, вибачте, при якому митниця стала найгіршою в історії України, буде називати мене гастролером, а сам буде щодня грабувати! Він дрібна сошка, має у всьому цьому маленьку частку, там регіональні групи впливу», – підкреслив глава виконкому Ради реформ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася вимаганням хабарів на Київській митниці. За оперативною інформацією, «схему» організували співробітники Держмитслужби, які вимагали з підприємців кошти за нестворення штучних перешкод у розмитненні товарів.